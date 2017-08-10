 تستمر لمدة 13 يوم.. إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة عسير تنظم دورة معايير اعتماد المنشأت الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تستمر لمدة 13 يوم.. إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة عسير تنظم دورة معايير اعتماد المنشأت الصحية جمعية حماية الأسرة تقدم برنامج شرح اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء من خلال اللقاء السنوي الثاني.. مناقشة التحديات والفرص أمام القطاع الصحي الخاص بعسير مستشفى القريات يدعو المواطنين للتبرع بالدم للحجاج فريق طبي بمستشفى الخميس العام يستخرج حصوة بطول 6 سم من مثانة مريض جامعة الملك خالد تحتفي بتخريج 60 قانونيا من مبادرة “تكامل” لتقديم المعونة القضائية أمانة عسير تصدر أول رخصة نسائية على مستوى المملكة القحطاني: يمكن للحجاج القطريين القدوم مباشرة من الدوحة لجدة والمدينة بلومبيرغ: قطر فقدت نصف مستثمريها التقليديين وتبحث عن مستثمرين جدد تأسيس مركز متخصص في تطوير تعليم اللغة الإنجليزية الفالح: العلاقات الاقتصادية مع العراق ستشهد نشاطاً أكثر وفاة “الشيخ عبدالمحسن بن صالح آل الشيخ”

تستمر لمدة 13 يوم.. إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة عسير تنظم دورة معايير اعتماد المنشأت الصحية

تستمر لمدة 13 يوم.. إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة عسير تنظم دورة معايير اعتماد المنشأت الصحية
المناطق - عسير
انطلقت يوم أمس الأول بمستشفى محافظة أحد رفيدة دورة معايير اعتماد المنشأت الصحية الذي نظمتها إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة عسير بحضور مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير.

  وتستمر لمدة 13 يوم وتهدف الدورة الى تعزيز مبادى الجودة وسلامة المرضى والتدريب على تطبيق معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” وذلك من خلال التركيز على أقسام المستشفيات الهامة والحيوية كالإدارة والعمل الطبي والتمريض والمختبر وسلامة المنشآت والسلامة الدوائية وقد تم استقطاب المتحدثين من أصحاب التخصصات المؤهلين وذوي الخبرة والكفاءة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>