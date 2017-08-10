تستمر لمدة 13 يوم.. إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة عسير تنظم دورة معايير اعتماد المنشأت الصحية

انطلقت يوم أمس الأول بمستشفى محافظة أحد رفيدة دورة معايير اعتماد المنشأت الصحية الذي نظمتها إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة عسير بحضور مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير.

وتستمر لمدة 13 يوم وتهدف الدورة الى تعزيز مبادى الجودة وسلامة المرضى والتدريب على تطبيق معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” وذلك من خلال التركيز على أقسام المستشفيات الهامة والحيوية كالإدارة والعمل الطبي والتمريض والمختبر وسلامة المنشآت والسلامة الدوائية وقد تم استقطاب المتحدثين من أصحاب التخصصات المؤهلين وذوي الخبرة والكفاءة.