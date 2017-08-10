تعاوني القريات ينظم فعاليات برنامج المصلى المتنقل بالممشى

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أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في القريات برنامجًا تميز بتعدد فقراته حيث أقيمت فيه صلاة العشاء جماعة وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ / إبراهيم مفضي الشراري ثم تلا ذلك كلمة توجيهية بعنوان ” أهمية وكيفية استغلاله ” ألقيت على الحضور المصلين ، وبعد ذلك تنوعت فقرات البرنامج مابين مسابقات وسحوبات وجوائز وفقرات ترفيهية للأطفال والشباب في الممشى ، كما يسر إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ومنسوبيها بالقريات أن يتقدموا بخالص شكرهم وتقديرهم للجهات الداعمة لفعاليات برنامج المصلى المتنقل وهي:
١- مجوهرات الراقي – خواتم ذهب
٢- ستار موبايل للاتصالات- جوالين
٣- محل مور اند مور – قسائم شرائية
٤- محل ركن الماس – عطورات
٥- محل روسو كافية
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