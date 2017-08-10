تعاوني القريات ينظم فعاليات برنامج المصلى المتنقل بالممشى

أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في القريات برنامجًا تميز بتعدد فقراته حيث أقيمت فيه صلاة العشاء جماعة وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ / إبراهيم مفضي الشراري ثم تلا ذلك كلمة توجيهية بعنوان ” أهمية وكيفية استغلاله ” ألقيت على الحضور المصلين ، وبعد ذلك تنوعت فقرات البرنامج مابين مسابقات وسحوبات وجوائز وفقرات ترفيهية للأطفال والشباب في الممشى ، كما يسر إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ومنسوبيها بالقريات أن يتقدموا بخالص شكرهم وتقديرهم للجهات الداعمة لفعاليات برنامج المصلى المتنقل وهي: ١- مجوهرات الراقي – خواتم ذهب ٢- ستار موبايل للاتصالات- جوالين ٣- محل مور اند مور – قسائم شرائية ٤- محل ركن الماس – عطورات ٥- محل روسو كافية الجدير بالذكر أن المكتب التعاوني في القريات قد قام بتجهيز المصلى المتنقل بالصوتيات والمئذنة لرفع الأذان وفرش الصلاة ومواضئ للإعانة على إقامة شعيرة الصلاة وتذكير الشباب وتوجيههم والتعريف بدور المكتب الدعوي والاجتماعي.