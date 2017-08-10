 مدير عام الصحة الوقائية بوزارة الصحة يزور صحة البيئة بصحة المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير عام الصحة الوقائية بوزارة الصحة يزور صحة البيئة بصحة المدينة تعاوني القريات ينظم فعاليات برنامج المصلى المتنقل بالممشى تستمر لمدة 13 يوم.. إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة عسير تنظم دورة معايير اعتماد المنشأت الصحية جمعية حماية الأسرة تقدم برنامج شرح اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء من خلال اللقاء السنوي الثاني.. مناقشة التحديات والفرص أمام القطاع الصحي الخاص بعسير مستشفى القريات يدعو المواطنين للتبرع بالدم للحجاج فريق طبي بمستشفى الخميس العام يستخرج حصوة بطول 6 سم من مثانة مريض جامعة الملك خالد تحتفي بتخريج 60 قانونيا من مبادرة “تكامل” لتقديم المعونة القضائية أمانة عسير تصدر أول رخصة نسائية على مستوى المملكة القحطاني: يمكن للحجاج القطريين القدوم مباشرة من الدوحة لجدة والمدينة بلومبيرغ: قطر فقدت نصف مستثمريها التقليديين وتبحث عن مستثمرين جدد تأسيس مركز متخصص في تطوير تعليم اللغة الإنجليزية

مدير عام الصحة الوقائية بوزارة الصحة يزور صحة البيئة بصحة المدينة

مدير عام الصحة الوقائية بوزارة الصحة يزور صحة البيئة بصحة المدينة
المناطق - محمد الغبيشي
قام  مديرالادارة العامة لصحة  البيئه والصحه المهنيه بوزارة الصحة  الدكتور محمود بن يوسف لبد  بزيارة لاداره صحة البيئه والصحه المهنيه والمختبر المرجعى والصحه العامه بصحة المدينه المنوره صباح اليوم واطلع على الجهود التي تقدمها الصحة المهنية وصحة البيئة خلال موسم الحج كما استمع الى شرح مفصل من الاخصائي        عبدالله التركي مدير ادارة صحة البيئه والصحة المهنيه بمديرية الشئون الصحية بالمدينة المنورة حول اجراءات العمل خلال موسم حج هذا العام 1438 ،
كما قام بجولة على المختبر المرجعي واطلع على الية العمل والاجهزة التي يتم من خلالها فحص عينات الأغذية والمياة للتأكد من سلامتها من خلال شرح مفصل من الاخصائي عبدالله محمد المحيميد مدير المختبر المرجعي والصحه العامه
واوضح  مساعدالمدير العام للصحه العامه بمنطقه المدينه المنوره د ايمن بن مصطفى ينبعاوي بان اداره الصحه العامه بصحة المدينة المنورة تبذل قصار جهدها في سبيل سلامة وراحة الحجاج من خلال الفرق الميدانية التي تقوم بجولات على  الفنادق والمطاعم  التي يرتادها الحجاج للتأكد من سلامتها والتنبيه على العاملين بالالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>