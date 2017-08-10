فنون الباحة تقيم أمسية شعرية مساء غد الجمعة

تقيم جمعية الثقافة والفنون بالباحة أمسية شعرية لعدد من الشعراء بمنطقة الباحة ضمن فعاليات صيف باحة الكادي مصيف بلادي38 مساء غداً الجمعة.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة علي بن خميس البيضاني أن الأمسية الشعرية يشارك فيها الشاعر عبدالله بن جلسة والشاعر ماجد عبدربه والشاعر علي الأحمدي مساء الجمعة 19-11-1438هـ على مسرح حزة فرح بغابة رغدان الساعة التاسعة مساءً.

وأضاف البيضاني أن الأمسية الشعرية يقدمها القاص جمعان الكرت وهي تأتي ضمن فعاليات جمعية الثقافة والفنون بالباحة” باحة الكادي مصيف بلادي38″ والتي نفذت الجمعية العديد من البرامج والأنشطة لخدمة الثقافة والفن والاهتمام بالمواهب الفنية على كافة الأصعدة للرجال والنساء وتنميتها ووضعهم على الطريق لإكمال مواهبهم.

ووجه البيضاني الدعوة للجميع للحضور والاستمتاع بالأمسية الشعرية التي ستكون مميزة بحضور شعراء من أبناء المنطقة.