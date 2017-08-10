 جمعية النحالين التعاونية توزع 10 آلاف شتلة نحلية خلال مهرجان العسل بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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جمعية النحالين التعاونية توزع 10 آلاف شتلة نحلية خلال مهرجان العسل بالباحة

جمعية النحالين التعاونية توزع 10 آلاف شتلة نحلية خلال مهرجان العسل بالباحة
المناطق - الباحة
أطلقت جمعية النحالين التعاونية بالباحة مبادرة لتوزيع 10 آلاف شتلة من النباتات العاسلة، وتتمثل في شتلات سدر وطلح وسمر وسلم وقرض ومجرى وظرم وغير ذلك، وسيبدأ التوزيع يوم السبت الموافق 20/11/1438هـ بالتزامن مع ورشة العمل التي تنظم ضمن اللقاء الوطني للنحالين المصاحب لمهرجان العسل الدولي العاشر.
وأفاد الدكتور أحمد الخازم رئيس مجلس إدارة الجمعية “أن المبادرة تتضمن أيضاً حملة توعوية عن أهمية الحفاظ على المراعي النحلية، وتنميتها، وعن الحمولة الرعوية، وسيكون هناك عرض لأهم النباتات العاسلة في المعرض المصاحب للمهرجان وتعريف عن كيفية جمع البذور وشتلها، والعناية بالشتلات ونقلها إلى موقع الزراعة”، موضحاً “أن قلة المراعي النحلية وتدهورها وعدم زيادتها، وما يقابل ذلك من زيادة كبيرة في أعداد طوائف النحل حفز جمعية النحالين بالباحة، لجعل المراعي النحلية من أولياتها، فوضعت في خططها الاهتمام بهذا الموضوع، وبذلت كل ما تستطيع في سبيل ذلك، مع الاستعانة بشركائها للمشاركة في حل العوائق”.
وأفاد الخازم “أن جمعية النحالين التعاونية بالباحة تعاونت مع كرسي المهندس عبدالله بقشان لأبحاث النحل في تنفيذ بعض المشروعات الوطنية الخاصة بالمراعي النحلية، والحمولة الرعوية، ودراسة مصادر الرحيق وحبوب اللقاح بما في ذلك تحديد أهم النباتات العاسلة، وقياس كميات الرحيق وحبوب اللقاح فيها، وتحديد الحمولة الرعوية لأهم هذه النباتات”، مشيراً إلى “أن شركة أرامكو السعودية الشريك الإستراتيجي للجمعية أسهمت بدعم عدد من المشروعات، منها: زراعة 50 ألف شجره نحلية من النباتات المحلية، وتأسيس مشتل طاقته الإنتاجية أكثر من 100 الف شتلة سنوياً، وخصصت وزارة البيئة والمياه والزراعة أماكن لتجري زراعتها مدة خمس سنوات، ثم تُعاد إليها بعد ذلك”.
وأوضح د.الخازم أنه “يجري التنسيق مع الوزارة؛ للاستفادة من المبادرات التي أطلقتها والخاصة بالتشجير والغطاء النباتي؛ ليجري إدراج المراعي النحلية ضمن هذه المبادرات”، وأشار إلى أن الاقتراح وجد قبول ودعم الدكتور أسامة فقيه وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعه لشؤون البيئة، وتُتخذ الآن الخطوات العملية لتفعيل المقترح.

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