 عبر فيديو مطالبين بتسديد ديون والدهم… “تكفى ياولي العهد” تشغل وسائل التواصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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عبر فيديو مطالبين بتسديد ديون والدهم… “تكفى ياولي العهد” تشغل وسائل التواصل

المناطق - عادل الزهراني
عبر  أبناء  أحد  المواطنين  عن  معاناة  فراق  والدههم  مايقارب  الست  سنوات  وذلك  لتراكم  الديون  عليه  وقد  تم  إيداعه  السجن  وقد  أنشأ  مغردون  هاشتاقا  للمطالبة  بمساعدة  هولاء  الأبناء  الذين  يطالبون  بفك  أسر  ابنهم  بسبب  الديون  التي  اثقلت  كاهله  وبسببها حرم  من أبناءه  وقد  تفاعل  كثيرا  من  المغردين  مع  هذا  المقطع
 فذكر الدكتور  خالد  مساعد  الزهراني
عندما تكون تكفى في ( محلها ) ! أبشروا بفرج قريب بإذن الله تعالى !

أما بسام  الدخيل
‏تواصل معي قريب لـ #ابناء_سالم  يناشدون ولاة الأمر سداد مديونية والدهم التي فرقتهم عنه 6 سنوات | عسى أن يفرج همهم من خلال تفاعلكم
وذكر ابن  الوطن
‏#ابناء_سالم_الزهراني  يارب العالمين فرحهم بأبيهم وارزقهم من حيث لا يعلمون وثقتنا بولاة امرنا لا تعد ولا تحصى
أما اصدقاء  الطيران
‏#ابناء_سالم_ يناشدون ولاة الأمر سداد مديونية والدهم التي فرقتهم عنه 6 سنوات | عسى أن يفرج همهم من خلال تفاعلك
وعلق احمد  بخش
‏من كان في قلبه مثقال ذرة من خير فليوصل آهات #ابناء_سالم
لولاة الامر سددهم الله للخير
عسى أن يفرج همهم
تواصلت  المناطق  مع  أحد  أفراد  أسرته  وأوضح  أن  سالم  مسجون  بسبب  مطالبات  مالية  علما  أنه  أحد  المشاركين  بالحد  الجنوبي  قبل  أن  يترك  عمله  بسبب  سجنه.

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