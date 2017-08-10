 التعاون يفتتح دوري جميل برباعية في شباك الفتح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

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التعاون يفتتح دوري جميل برباعية في شباك الفتح

التعاون يفتتح دوري جميل برباعية في شباك الفتح
المناطق - الرياض

افتتح التعاون مباريات دوري “جميل” للمحترفين بفوزٍ كبير على الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء.

وتقدم التعاون عن طريق مهاجمه مصطفى فتحي في الدقيقة 20، لينتهي به الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف التعاون الهدف الثاني بواسطة اللاعب سيدريك أميسي في الدقيقة 56، وفي الدقيقة 59 أحرز عبدالمجيد السواط الهدف الثالث للتعاون.

وقلص علي الزقعان النتيجة للفتح بالهدف الأول في الدقيقة 80، قبل أن يؤمن النتيجة عبدالمجيد السواط بالهدف الرابع بعد تسديدة قوية استقرت في شباك العويشير بالدقيقة 86.

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