شرطة الجوف تكثف البحث عن مشتبه به في قتل مواطن

الحاقا لما نشر عن تعرض مواطن بالعقد الثاني من العمر لإطلاق النار أدى لوفاته في حينها أمام منزله بضاحية قارا ومن خلال التحريات وجمع المعلومات من الجهة المختصة بإدارة التحريات والبحث الجنائي تم حصر الشبهات على أحد الأشخاص الذي يقيم في نفس الحي نظراً لتغيبه عن مقر سكنه بعد الحادثة وامتلاكه لسيارة مشابهة للمستخدمة بالحادثة وبعد تكثيف التحريات حوله توفرت معلومات تفيد بحدوث خلاف بينه وبين المجني عليه إضافة إلى تغيبه عن مقر عمله بعد الحادثة وبناءاً عليه إتخذت الإجراءات اللازمة للبحث عنه وانه عند الساعة الواحدة ظهراًمن هذا اليوم الخميس الموافق ١٨/ ١١: ١٤٣٨ هـ ورد لمركز شرطة قارا بلاغ عن وجود مواطن بالعقد الثالث من العمر متوفى بظهرة خوعاء وتم انتقال المختصين وقصاص الأثر والنيابة العامة للموقع عثر على الشخص المشتبه به متوفى وبه إصابة بليغة بالوجه وبالرأس نتيجة مقذوف ناري وبجوار سلاح رشاش ولَم يلاحظ وجود أثار عراك أو ما يشير إلى حدوث مقاومة وتم نقل جثمانه لإكمال الإجراءات وتحريز السلاح الناري، أوضح ذلك الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم/ يزيد بن سعود النومس