ختام فعالية لمسة إبداع بنادي الحي بالمتوسطة ١٨ بحضور مساعدة مدير التعليم بالخرج

بحضور مساعدة مدير التعليم بمحافظة الخرج الأستاذة / سماح الذيبان ،أختتمت فعاليات معرض لمسة إبداع والذي نظمه نادي الحي بالمتوسطة الثامنة عشر وبالتعاون مع الفريق النسائي لشباب الخرج التطوعي والذي دشنه سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة الخرج الدكتور / عبدالرحمن العبدالجبار ، ضمن برنامج إجازتي سعادتي ، وشاركت فيه أكثر من 34 فتاة على مستوى المحافظة واكثر من 110 لوحة فنية ، وأشتمل المعرض على عدد من المشاركات في الرسم والخط اللايف إضافة إلى تقديم دورات لأساسيات الرسم والخط العربي ، وكذلك الرسم على الخشب بالحرق ودورات لأساسيات التصوير ، هذا وأحتوى المعرض ايضا على قسم للطباعة على الأكواب والبراويز والذي يقدمه مجموعة من فتيات المحافظة .

هذا وقدمت الأستاذه / منى الزهراني مديرة نادي الحي بالمتوسطة الثامنة عشر شكرها لسعادة مدير التعليم على تدشينه المعرض ،وكذلك حضور مساعدة مدير التعليم وكذلك شكرها للحضور من مشرفات في إدارة التعليم وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع إضافة إلى زوار المعرض والذين بينوا سعادتهم بهذا المعرض وما يحويه من إبداع لفتيات المحافظة ، والذي حرص فيه نادي الحي على إبراز فتيات المحافظة في الرسم والتصوير ودعم المبتدئات في مجال الرسم وأن اندية الحي تهدف إلى إستثمار أوقات النشء بممارسة الهوايات ودعم المواهب من خلال توفير بيئة جاذبة وآمنه داخل الأحياء وكذلك إستهداف جميع شرائح المجتمع وبالخصوص طلبة التعليم .

كما قدمت شكرها لشباب الخرج التطوعي الفريق النسائي لجهودهم المبذولة في إنجاح الفعالية .