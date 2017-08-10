 ختام فعالية لمسة إبداع بنادي الحي بالمتوسطة ١٨ بحضور مساعدة مدير التعليم بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 18 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 10 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إزالة مخطط مخالف بمنطقة الحسينية بمكة بالصور .. هيئة الاتصالات تغلق فرعي stc وموبايلي بالرياض المتحدث الرسمي لقوات التحالف يدعو الأمم المتحدة لإدارة مطار صنعاء ختام فعالية لمسة إبداع بنادي الحي بالمتوسطة ١٨ بحضور مساعدة مدير التعليم بالخرج شرطة الجوف تكثف البحث عن مشتبه به في قتل مواطن المملكة تدين وتستنكر حادث الدهس الذي وقع في ضاحية لوفالوا بيريه بباريس التعاون يفتتح دوري جميل برباعية في شباك الفتح هربا من الزحام.. ألماني يسبح يوميا إلى العمل عبر فيديو مطالبين بتسديد ديون والدهم… “تكفى ياولي العهد” تشغل وسائل التواصل جمعية النحالين التعاونية توزع 10 آلاف شتلة نحلية خلال مهرجان العسل بالباحة فنون الباحة تقيم أمسية شعرية مساء غد الجمعة مدير عام الصحة الوقائية بوزارة الصحة يزور صحة البيئة بصحة المدينة

ختام فعالية لمسة إبداع بنادي الحي بالمتوسطة ١٨ بحضور مساعدة مدير التعليم بالخرج

ختام فعالية لمسة إبداع بنادي الحي بالمتوسطة ١٨ بحضور مساعدة مدير التعليم بالخرج
المناطق - الخرج
بحضور مساعدة مدير التعليم بمحافظة الخرج الأستاذة / سماح الذيبان ،أختتمت فعاليات معرض لمسة إبداع  والذي نظمه نادي الحي بالمتوسطة الثامنة عشر وبالتعاون مع الفريق النسائي لشباب الخرج التطوعي والذي دشنه سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة الخرج الدكتور / عبدالرحمن العبدالجبار ، ضمن برنامج إجازتي سعادتي ، وشاركت فيه أكثر من 34 فتاة على مستوى المحافظة واكثر من 110 لوحة فنية ، وأشتمل المعرض على عدد من المشاركات في الرسم والخط اللايف إضافة إلى تقديم دورات لأساسيات الرسم والخط العربي ، وكذلك الرسم على الخشب بالحرق ودورات لأساسيات التصوير ، هذا وأحتوى المعرض ايضا على قسم للطباعة على الأكواب والبراويز والذي يقدمه مجموعة من فتيات المحافظة .
هذا وقدمت الأستاذه / منى الزهراني مديرة  نادي الحي بالمتوسطة الثامنة عشر شكرها لسعادة مدير التعليم على تدشينه المعرض ،وكذلك حضور مساعدة مدير التعليم وكذلك شكرها للحضور من مشرفات في إدارة التعليم وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع إضافة إلى زوار المعرض والذين بينوا سعادتهم بهذا المعرض وما يحويه من إبداع لفتيات المحافظة ، والذي حرص فيه نادي الحي على إبراز فتيات المحافظة في الرسم والتصوير ودعم المبتدئات في مجال الرسم وأن اندية الحي تهدف إلى إستثمار أوقات النشء بممارسة الهوايات ودعم المواهب من خلال توفير بيئة جاذبة وآمنه داخل الأحياء وكذلك إستهداف جميع شرائح المجتمع وبالخصوص طلبة التعليم .
كما قدمت شكرها لشباب الخرج التطوعي الفريق النسائي لجهودهم المبذولة في إنجاح الفعالية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>