إزالة مخطط مخالف بمنطقة الحسينية بمكة

أزالت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس ، عدد من التعديات بمنطقة الحسينية شملت أحواش ومبان متعدية على أراض حكومية وبمساحات كبيرة .

وأوضح المهندس اكرم الحربي مدير الإدارة الفنية ببلدية الشوقية ، وقال أن الحملة شملت عدة مواقع وتمت بمساندة فرقة من شرطة البلديات بقيادة الرائد عبدالله رمزي الحربي والبحث الجنائي ومشرف الإزالات فهد الحازمي وعدد من المراقبين .

وقال ان جميع ما تم ازالته أقيم بطرق غير نظامية من قبل بعض المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها وهي عبارة عن مخطط كامل بمنطقة الحسينية يضم حوالي تسعين حوش ومباني وبتر .

وشدد على أن البلدية لا تألو جهدا في متابعة كل هذه المخالفات والتجاوزات ، وبمتابعة رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي ، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرق الميدانية التي خصصتها البلدية لهذا الغرض، وهي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية .