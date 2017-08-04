أمير منطقة جازان بالنيابة يفتتح مركز الغسيل الكلوي بصامطة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان مبنى مركز غسيل الكلى بمحافظة صامطة بسعة 32 سرير منها 2 عزل .

ويستهدف المركز توفير عمليات غسيل الكلى للمرضى الذين يعانون من مرض داء الكلى المزمن المرتبط مع الأمراض الشائعة مثل السكري والسمنة ومجهّز بكامل التجهيزات الطبية اللازمة والقوى العاملة من كادر طبي وتمريضي مؤهل بأحدث الأجهزة لعمليات غسيل الكلى، وقد بدأ المركز بتقديم خدماته لجميع المواطنين في المحافظة، على أن يعمل خلال الفترة القادمة بكامل طاقته الاستيعابية .

يذكر ان “الصحة” وبالتعاون مع الشركة الأمريكية دافيتا وهي شركة عالمية تعمل في التخصص الكلوي في 13 دوله حالياً، بدأت بعمل العديد من العيادات في السعودية بإشراف “الصحة” بداية من عام 2014، ويعتبر مركز غسيل الكلى بصامطة هو الثالث لها في منطقة جازان.