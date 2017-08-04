نائب الرئيس اليمني يشدد على ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على الانقلابيين ‏لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ‏

شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح على ضرورة ممارسة مزيد من ‏الضغوط على الانقلابيين في بلاده المدعومين من إيران والعمل على تنفيذ قرارات مجلس ‏الأمن الدولي بشأن اليمن ومنها القرار رقم 2216 بما يدفع بالحلول السلمية إلى الأمام.‏

وأكد نائب الرئيس اليمني خلال لقائه اليوم في الرياض، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ‏اليمن السفيرة أنطونيا كالفو بيورتا ضرورة أن تنسجم أي تناولات للوضع في اليمن مع جهود ‏الأمم المتحدة ممثلة بمبعوث أمينها العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد وفي إطار المرجعيات الثلاث ‏المتوافق عليها.‏

وجدد التأكيد على سعي الشرعية لتحقيق السلام وفقاً لمرجعيات المبادرة ‏الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي, ‏متطرقًا خلال اللقاء إلى التطورات السياسية وجهود تطبيع الأوضاع وإعادة الإعمار واستكمال ‏عملية التحرير ومحاربة الإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

من جانبها أبدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد تقديم مزيد من المساعدات ‏الإغاثية الرامية لدعم ومساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته, مؤكدة الموقف الثابت ‏لدول الاتحاد الأوروبي تجاه اليمن ودعمهم للحكومة للشرعية.‏