خبير الإعلام السياحي “آل دغيم” يشيد بمهرجان “البُرْ” الأسمري

أشاد الخبير الدولي في الإعلام السياحي خالد آل دغيم بالإستعدادات لمهرجان الُبر الأسمري؛ وقال سرني كثيراً الجهود التي تبذل هذه الأيام لإنطلاق المهرجان من قبل أبناء بللسمر لدعم المزارعين والأسر المنتجة وتهيئة البيئة المناسبة للحفاظ على المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة وتعتمد أكثرها على الأمطار وهي ذات قيمة غذائية عالية ، وثمن آل دغيم هذا الجهد من المجتمع الأسمري للمحافظة على موروثاتهم الزراعية واعتزازهم بها وقال لقد اطلعت على طموح أبناء المنطقة وهدفهم في أن يكون المهرجان حاضن لكل المنتجات الزراعية واتمنى ان تتحقق آمالهم في ذلك واتطلع ان يكون هناك مهرجان للمأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة بمافي ذلك منتجات الثروة الحيوانية .

وأكد آل دغيم على أهمية المهرجانات المتخصصة للترويج للمنتجات بمختلف أنواعها وهي رافد اقتصادي هام واستطرد في حديثه إلى أهمية الجمعيات الزراعية لتسويق هذه المنتجات وجلب خبراء لحل المشاكل التي تعترض العاملين في الحقول الزراعية ومساعدتهم لتنمو الخبرة لديهم كما يلزم الجامعات السعودية ان تقدم أبحاث علمية عن اهمية القيمة الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه المنتجات المرتبطة بموروثاتنا وتقديمها للأجيال القادمة قبل إندثارها.