 وفاة المذيع القدير في التلفزيون السعودي خالد اليوسف رحمه الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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وفاة المذيع القدير في التلفزيون السعودي خالد اليوسف رحمه الله

وفاة المذيع القدير في التلفزيون السعودي خالد اليوسف رحمه الله
المناطق _ الرياض

أنتقل لرحمة الله اليوم “الخميس” الإعلامي والمذيع خالد اليوسف، الذي كان أحد أبرز مذيعي القناة السعودية الأولى في سنواتها الذهبية قبل عقود.وهو والد الفنان تركي اليوسف

وتوفي اليوسف، وفق ما أكده مقربون وأصدقاء، بعد معاناة طويلة مع المرض وتدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وسارع الإعلاميون إلى رثاء أستاذهم وزميلهم الذي عاصره كثير منهم في الزمن الجميل للقناة الأولى والإذاعة السعودية قبل عقود من الآن، حينما اشتهر بتقديمه نشرات الأخبار وبرامج عديدة، أشهرها كان “ما يطلبه المستمعون” على الإذاعة.

وتقدم المعزين وزير الإعلام عواد العواد، الذي كتب على حسابه بـ “تويتر”: “نعزي المجتمع الثقافي والإعلامي في وفاة المذيع القدير #خالد_اليوسف رحمه الله رحمة واسعة وعزاؤنا لأسرته ومحبيه”.

صحيفة “المناطق ” تنقل  احرّ التعازي لذوي الفقيد ومحبيه تقبله الله بواسع رحمته ، وأن يلهمهم الصبر والسلوان والرضا  وإنا لله وإنا إليه راجعون

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