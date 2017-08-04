وزير الخارجية اليمني يؤكد تنسيق الجهود الدولية للضغط على الانقلابيين للقبول ‏بمقترحات ولد الشيخ الخاصة بالحديدة ‏

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، ضرورة تنسيق الجهود ‏الدولية للضغط على الانقلابيين للقبول بالمقترحات الخاصة بمدينة الحديدة ومينائها التي تقدم ‏بها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وصولا لتحقيق السلام الدائم والشامل.‏

وأشار الوزير المخلافي خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ‏اليمن أنطونيا كالفو بويرتا، إلى ترحيب الحكومة بأي جهود لتحقيق السلام وفقًا للمرجعيات ‏الثلاث.‏

وقال إن الحكومة الشرعية منفتحة على المقترحات المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام ‏للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن انسحاب الميليشيا من الحديدة وتسليم ‏الموارد ليتسنى لها دفع مرتبات الموظفين.‏

من جانبها أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المبعوث الأممي إلى ‏اليمن ومقترحاته لتحقيق حل سياسي شامل وفقًا للقرارات الدولية والمبادرة الخليجية ‏ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني, مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحكومة الشرعية ‏وجهودها في تطبيع الحياة في المحافظات المحررة .‏

وثمنت انطونيا، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية مواقف الحكومة اليمنية الإيجابية من ‏مقترحات ولد الشيخ بشأن تسليم الحديدة وآلية توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني وصرف ‏المرتبات.

ونبهت المسؤولة الأوروبية إلى أن الاتحاد الاوروبي واضح في تعامله مع الأطراف اليمنية ‏وفي التأكيد على الشرعية وعدم قبوله أي تفسير خاطئ لموقفه أو استغلال لحرصه على بحث ‏السبل الكفيلة بالمساعدات الإنسانية ووقف تردي الأوضاع في جميع المناطق بدون استثناء بما ‏في ذلك محافظة تعز التي تعاني المعاناة الأشد من نتائج الحرب والقصف والدمار.‏

ولفتت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن إلى أن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الأمم ‏المتحدة للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية ووقف تدهور الوضع الإنساني التي تسبب بها ‏الانقلاب .