أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، ضرورة تنسيق الجهود الدولية للضغط على الانقلابيين للقبول بالمقترحات الخاصة بمدينة الحديدة ومينائها التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وصولا لتحقيق السلام الدائم والشامل.
وأشار الوزير المخلافي خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنطونيا كالفو بويرتا، إلى ترحيب الحكومة بأي جهود لتحقيق السلام وفقًا للمرجعيات الثلاث.
وقال إن الحكومة الشرعية منفتحة على المقترحات المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن انسحاب الميليشيا من الحديدة وتسليم الموارد ليتسنى لها دفع مرتبات الموظفين.
من جانبها أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن ومقترحاته لتحقيق حل سياسي شامل وفقًا للقرارات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني, مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحكومة الشرعية وجهودها في تطبيع الحياة في المحافظات المحررة .
وثمنت انطونيا، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية مواقف الحكومة اليمنية الإيجابية من مقترحات ولد الشيخ بشأن تسليم الحديدة وآلية توريد الإيرادات إلى البنك المركزي اليمني وصرف المرتبات.
ونبهت المسؤولة الأوروبية إلى أن الاتحاد الاوروبي واضح في تعامله مع الأطراف اليمنية وفي التأكيد على الشرعية وعدم قبوله أي تفسير خاطئ لموقفه أو استغلال لحرصه على بحث السبل الكفيلة بالمساعدات الإنسانية ووقف تردي الأوضاع في جميع المناطق بدون استثناء بما في ذلك محافظة تعز التي تعاني المعاناة الأشد من نتائج الحرب والقصف والدمار.
ولفتت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن إلى أن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الأمم المتحدة للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية ووقف تدهور الوضع الإنساني التي تسبب بها الانقلاب .
وزير الخارجية اليمني يؤكد تنسيق الجهود الدولية للضغط على الانقلابيين للقبول بمقترحات ولد الشيخ الخاصة بالحديدة
أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، ضرورة تنسيق الجهود الدولية للضغط على الانقلابيين للقبول بالمقترحات الخاصة بمدينة الحديدة ومينائها التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وصولا لتحقيق السلام الدائم والشامل.
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