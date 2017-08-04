 تعرف على أفضل نصيحة حول سؤال “كم يبلغ راتبك الحالي” أثناء مقابلة العمل..‎ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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تعرف على أفضل نصيحة حول سؤال “كم يبلغ راتبك الحالي” أثناء مقابلة العمل..‎

تعرف على أفضل نصيحة حول سؤال “كم يبلغ راتبك الحالي” أثناء مقابلة العمل..‎
المناطق- وكالات

خلال مقابلات العمل يشيع استفسار مديري التوظيف عن الراتب الحالي الذي يتقضاه المتقدم، وعادة ما يعقب سؤال من هذه النوعية حالة من التوتر والتردد في الإجابة، وهو سيناريو معهود بالنسبة للمسؤولين في الشركات، لكن من الضروري على المتقدم الاستعداد له جيدًا.

وينصح البعض بتفادي الإجابة على السؤال أو إعطاء نطاق تقريبي كأن يقول مثلًا “أتقاضي ما بين ألف إلى ألفين” دون الكشف عن المبلغ الفعلي، لكن وفقًا لخبيرة الإدارة ومؤلفة واحد من أفضل الكتب مبيعًا في هذا المجال “سوزي ويلش”، فإن الطريقة المثلى لضمان الوظيفة بعد هذا السؤال هو إخبار الحقيقة.

 

وبحسب “سي إن بي سي” تقول “سوزي” إن تجنب الإجابة على السؤال أو الالتفاف عليها ليس بسلوك جيد لبدء علاقة، وأن الإفصاح عن الراتب الحقيقي في هذا الموقف قرار يستحق المخاطرة، لكنها وجهت أيضًا نصحتين للتعامل مع مثل هذا السؤال.

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