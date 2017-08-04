 والد الأشجعي يناشد ولي العهد بالتدخل لعلاج ابنه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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والد الأشجعي يناشد ولي العهد بالتدخل لعلاج ابنه

والد الأشجعي يناشد ولي العهد بالتدخل لعلاج ابنه
المناطق- الرياض

تتواصل معاناة الشاب عبدالمجيد عايد الأشجعي والذي يرقد حاليا في العناية المركزة بمستشفى القريات العام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع جراء إصابته إصابات بليغة في الرأس والفكين وقد قرر الأطباء حاجة عبدالمجيد للعلاج بمراكز متقدمة طبيا لعلاجه مما يعانيه من آلام…

ونظرا لإعتذار عدد من المستشفيات من عدم وجود أسرة لعلاج عبدالمجيد فقد ناشد عايد العنزي والد عبدالمجيد صاحب السمو الملكي ولي العهد صاحب الأيادي البيضاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التدخل بتعميد أحد المراكز الطبية المتقدمة لقبول عبدالمجيد سواء داخل المملكة أو خارجها فقد لمسنا من ولاة أمرنا رفع معاناة المواطنين والعناية بهم على أرقى المستويات …

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