والد الأشجعي يناشد ولي العهد بالتدخل لعلاج ابنه

تتواصل معاناة الشاب عبدالمجيد عايد الأشجعي والذي يرقد حاليا في العناية المركزة بمستشفى القريات العام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع جراء إصابته إصابات بليغة في الرأس والفكين وقد قرر الأطباء حاجة عبدالمجيد للعلاج بمراكز متقدمة طبيا لعلاجه مما يعانيه من آلام…

ونظرا لإعتذار عدد من المستشفيات من عدم وجود أسرة لعلاج عبدالمجيد فقد ناشد عايد العنزي والد عبدالمجيد صاحب السمو الملكي ولي العهد صاحب الأيادي البيضاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التدخل بتعميد أحد المراكز الطبية المتقدمة لقبول عبدالمجيد سواء داخل المملكة أو خارجها فقد لمسنا من ولاة أمرنا رفع معاناة المواطنين والعناية بهم على أرقى المستويات …