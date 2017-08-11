 حسام غالي يدخل الدوري السعودي عن طريق النصر ليكون سادس محترفيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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حسام غالي يدخل الدوري السعودي عن طريق النصر ليكون سادس محترفيها

حسام غالي يدخل الدوري السعودي عن طريق النصر ليكون سادس محترفيها
المناطق- الرياض

أعلن المصري الدولي حسام غالي انتقاله لصفوف نادي النصر بشكل رسمي، وقال اللاعب في تصريحات صحفية “انضممت للنصر لمدة موسم على سبيل الإعارة”.

وتعد هذه التجربة الثانية للاعب في النصر السعودي، حيث سبق أن احترف في صفوفه عام 2009 ، بحسب يورو سبورت .

وسيكون غالي سادس محترفي النصر هذا الموسم ، بصفقة 850 ألف دولار لعام واحد أي ما يساوي 16 مليون جنيه مصري ، لكنه لن ينضم إلى الفريق النصراوي قبل صباح الأربعاء من أجل خوض نهائي كأس مصر حيث يلعب الأهلي ضد المصري البورسعيدي مساء الثلاثاء على ملعب برج العرب.

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