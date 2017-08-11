 هلاك المطلوب “أحمد المحاسنة” مُطلق النار على نساء وأطفال بحافلة في العوامية! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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هلاك المطلوب “أحمد المحاسنة” مُطلق النار على نساء وأطفال بحافلة في العوامية!

هلاك المطلوب “أحمد المحاسنة” مُطلق النار على نساء وأطفال بحافلة في العوامية!
المناطق- الرياض

أسفرت العملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في بلدة سيهات بالقطيف منذ ٥ أيام، عن هلاك الإرهابي أحمد المحاسنة والذي تورط مع آخرين باستهداف حافلة تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية في العوامية تشرف عليها لجان الأهالي والأجهزة الأمنية والتي تعمل على نقل من يرغب من سكان العوامية والمساكن القريبة من حي المسورة إلى أماكن آمنة وفرتها لهم الدولة.

ووفقًا لـ “عين اليوم”، قام الإرهابيون بإطلاق النار على الحافلة دون مراعاة وجود الأهالي من نساء وأطفال مما أسهم في مقتل محمد الرحيماني أحد أعضاء اللجنة، فيما أصيب عضو آخر من اللجنة “عبدالستار الشيخ” .

بعدها تتبعت الأجهزة الأمنية المطلوبين، إلى سيهات وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم ردوا بإطلاق النار على رجال الأمن، ليتم التعامل معهم بالقوة، ليسقط المطلوب أحمد المحاسنة فيما تم الإطاحة باثنين آخرين.

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