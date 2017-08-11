 الإمارات تدين حادث الدهس في فرنسا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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الإمارات تدين حادث الدهس في فرنسا

الإمارات تدين حادث الدهس في فرنسا
المناطق _ واس

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث الدهس الإرهابي الذي استهدف مجموعة من الجنود الفرنسيين في ضاحية لوفالوا بيري قرب العاصمة الفرنسية باريس.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها لهذا العمل الإرهابي, مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق أيًا كان مصدره ومنطلقاته.
وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة الفرنسية في مواجهة العنف والتطرف, داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها التي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

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