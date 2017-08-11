 استمرار ارتفاع درجات الحرارة..وحالة من عدم الإستقرار ..وتوقعات بسقوط الأمطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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استمرار ارتفاع درجات الحرارة..وحالة من عدم الإستقرار ..وتوقعات بسقوط الأمطار

استمرار ارتفاع درجات الحرارة..وحالة من عدم الإستقرار ..وتوقعات بسقوط الأمطار
المناطق- الرياض

قال زياد الجهني محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية أن طقس اليوم الجمعة من المتوقع أن يشهد ارتفاع قياسي في درجات الحرارة ، حيث تصل المحسوسة 50 درجة في بعض المناطق، وسيكون تأثير هذه الموجة الحارة أكبر على المنطقة الغربية .

وأضاف بأن معدلات درجة الحرارة ستكون في ارتفاع مستمر حتى نهاية الشهر الثامن الميلادي “أغسطس” بعده تعتدل الأجواء استعدادا لموسم الأمطاء والوسم بمشيئة الله.

وكشف الجهني  عن أنه من المتوقع وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي على المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، تمتد نحو مرتفعات الطائف ومكة والمدينة خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة اندفاع رطوبة مدارية تزداد معها نسبة الأمطار خلال ساعات الظهر، وتتركز على المرتفعات وغربها لوجود المرتفع المداري في موقع يخدم تلك المناطق بشكل أكبر.

وأشار “الجهني” إلى أنه خلال ساعات اليوم الجمعة، من المتوقع أن تنشأ السحب الرعديّة على طول المرتفعات جنوب وغرب البلاد، امتدادًا من جازان ونجران جنوبًا، ومرورًا بمنطقة عسير (أبها، النماص وما حولها)، وتصل شمال الباحة، ثم تتعمّق شمالاً باتجاه مرتفعات مكة والطائف والمشاعر المقدّسة ومرتفعات المدينة المنوّرة، وتشتد بداية الأسبوع المقبل، وذروتها ما بعد الظهر والعصر حتى الساعات الأولى من المساء، وتستمر الفرص حتى نهاية الأسبوع المقبل بمشيئة الله.

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