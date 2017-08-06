 د. هايل العبدلي : الوضع مطمئن بالجوف وهناك تعاون لوقف عدوى كورونا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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د. هايل العبدلي : الوضع مطمئن بالجوف وهناك تعاون لوقف عدوى كورونا

د. هايل العبدلي : الوضع مطمئن بالجوف وهناك تعاون لوقف عدوى كورونا
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المناطق- الجوف

أوضح استاذ واستشاري الأمراض المعدية ، مدير عام مكافحة العدوى بوزارة الصحة د. هايل العبدلي في تغريدات على حسابه بتويتر أن الوضع مطمئن بالجوف في وقف انتقال العدوى لفايروس كورونا ، وذلك بعد زيارته للمنطقة ووقوفه على الوضع في مستشفايتها ومتابعة فرق العمل هناك.

وكتب في تغريدتين “‏سعدت اليوم بلقاء الزملاء الكرام في صحة الجوف والتعاون الكبير بين الجميع لوقف عدوى كورونا. والآن لا يوجد دليل على عدوى جديدة ، أن أي فحص إيجابي الآن لمخالط هو نتيجة التعرض الأولي للمريض وليس حديثاً. ولذلك الوضع مطمئن بوقف العدوى”.

من جهته أكد مختصين أن فايروس “كورونا” لا ينتقل بين البشر بسهولة، ويحتاج إلى مخالطة مباشرة مع مصاب بالتهاب رئوي؛ ولذلك لم نلاحظ أي حالات مرتبطة بالتجمعات البشرية مثل الحج والعمرة أو في المدارس وملاعب كرة القدم.

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