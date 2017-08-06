أمير الحدود الشمالية يوجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في تسمم 25 مواطن بعرعر

اطمئن أمير منطقة الحدود الشمالية على صحة 25 مواطن بعد تعرضهم لحالة تسمم بعد تناولهم وجبة في أحد المطاعم بحي النسيم شرق مدينة عرعر، فيما وجه سموه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق ورفع تقرير عن الحالة .

كما صدر توجيه سموه بإقفال المطعم لمدة خمسة أيام، كما وجه سموه أمانة منطقة الحدود الشمالية بتكثيف الرقابة على المطاعم في المنطقة .

وكانت مستشفيات مدينة عرعر قد استقبلت 25 حالة إصابة بالتسمم ⁩، بعد تناولهم الوجبات بأحد المطاعم .

حيث أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عن إستقبالها 25 كاشفة بأنّه تم عمل الإجراءات الطبية والوقائية لهم، وجميع الحالات مستقرة ولله الحمد .