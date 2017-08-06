حيلة لسماع رسالتك الصوتية قبل إرسالها في “واتس آب”

يفضل الكثير من المستخدمين حالياً تسجيل الرسائل الصوتية عبر تطبيق واتس آب، بدلاً من كتابة الرسائل الطويلة، ولكن تطبيق التراسل الفوري الشهير لا يتيح للمستخدم في نافذة الدردشة العادية إمكانية الاستماع إلى التسجيل الصوتي قبل إرساله للأصدقاء، إلا أنه يمكن القيام بذلك عن طريق حيلة بسيطة في إصدار واتس آب المخصص لأجهزة أندرويد.

وللقيام بذلك، أوضحت مجلة التكنولوجيا “t3n” الألمانية أنه يتعين على المستخدم النقر على أيقونة مشبك الورق في نافذة رسائل الدردشة، وبعد ذلك يتم اختيار وظيفة “الصوت”، ثم يتم تحديد الخيار “التسجيل بواسطة واتس آب”، ومن خلال ذلك يتم فتح مسجل واتس آب.

وإذا قام المستخدم بالنقر على “تسجيل” وترك نافذة الدردشة مفتوحة في الخلفية، فلا يمكنه عندئذ التحكم إلا في تطبيق التقويم وصندوق البريد الإلكتروني أو متصفح الإنترنت أثناء تسجيل الرسالة الصوتية، وبعد ذلك يمكن للمستخدم أن يقوم بإنهاء التسجيل والاستماع إليه مرة أخرى، قبل أن يقوم بإرساله للأصدقاء أو يحذفه، ويتيح مسجل واتس آب إمكانية تسجيل الرسائل الصوتية بمدة تصل إلى 15 دقيقة.