اليمن:هزيمة متوقعة للمليشيات قريبا والتحام ثلاث جبهات قتالية

قال قائد محور صعدة في الجيش الوطني، العميد عبيد الأثلة، إن العمليات العسكرية الجارية في محافظات صعدة وحجة والجوف تتم ضمن استراتيجية مرسومة تنفذها الوحدات المرابطة “لوضع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بين فكي كماشة”.

وأكد قائد محور صعدة بالجيش الوطني بحسب صحيفة “الوطن” ، اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني مسنوداً بقوات التحالف العربي بات يحقق انتصارات مستمرة في جبهتي البقع وعلب بمحافظة صعدة، وأن العمليات العسكرية تسير وفق الخطط المرسومة، مشيراً إلى أن “نهاية ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية وشيكة”.

وأوضح الأثلة أن العمليات العسكرية الجارية في محافظة صعدة تتم ضمن خطة مرسومة تنفذها الوحدات المقاتلة في صعدة وفي محافظتي حجة والجوف، مؤكداً أن الجبهات الثلاث ستلتحم قريباً.