 اليمن:هزيمة متوقعة للمليشيات قريبا والتحام ثلاث جبهات قتالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انفجار الوضع بين أمريكا وكوريا الشمالية.. ووزير الدفاع الأمريكي يفاجأ الجميع بتصريح ناري مخاوف أممية من ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا باليمن مع قرب موسم الأمطار اليمن:هزيمة متوقعة للمليشيات قريبا والتحام ثلاث جبهات قتالية غرق يخت سياحي يقل ٩ سائحين إسبان بالبحر الأحمر فلكية جدة: ذروة شهب البرشاويات 2017 بسماء المملكة الأحد المقبل حيلة لسماع رسالتك الصوتية قبل إرسالها في “واتس آب” أمير الحدود الشمالية يوجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في تسمم 25 مواطن بعرعر د. هايل العبدلي : الوضع مطمئن بالجوف وهناك تعاون لوقف عدوى كورونا دراسة علمية: فيتامين “بي 3” يمنع الإجهاض والعيوب الخلقية الفلبين تعلن عن أول ظهور لإنفلونزا الطيور استمرار ارتفاع درجات الحرارة..وحالة من عدم الإستقرار ..وتوقعات بسقوط الأمطار حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

اليمن:هزيمة متوقعة للمليشيات قريبا والتحام ثلاث جبهات قتالية

اليمن:هزيمة متوقعة للمليشيات قريبا والتحام ثلاث جبهات قتالية
المناطق- اليمن

قال قائد محور صعدة في الجيش الوطني، العميد عبيد الأثلة، إن العمليات العسكرية الجارية في محافظات صعدة وحجة والجوف تتم ضمن استراتيجية مرسومة تنفذها الوحدات المرابطة “لوضع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بين فكي كماشة”.

وأكد قائد محور صعدة بالجيش الوطني بحسب صحيفة “الوطن” ، اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني مسنوداً بقوات التحالف العربي بات يحقق انتصارات مستمرة في جبهتي البقع وعلب بمحافظة صعدة، وأن العمليات العسكرية تسير وفق الخطط المرسومة، مشيراً إلى أن “نهاية ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية وشيكة”.

وأوضح الأثلة أن العمليات العسكرية الجارية في محافظة صعدة تتم ضمن خطة مرسومة تنفذها الوحدات المقاتلة في صعدة وفي محافظتي حجة والجوف، مؤكداً أن الجبهات الثلاث ستلتحم قريباً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>