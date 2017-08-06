مخاوف أممية من ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا باليمن مع قرب موسم الأمطار

حذّرت الأمم المتحدة، من إمكانية ارتفاع حالات الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن، مع قرب موسم الأمطار، مشيرة إلى وصول حالات الإصابة حاليًا إلى 480 ألف حالة.

التحذير الأممي جاء على لسان ستيفان دوغريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، بمقر المنظمة في نيويورك.

وقال دوغريك: “هناك مخاوف من ارتفاع أرقام الإصابة بالمرض (الكوليرا) مع قرب موسم الأمطار في وقت لم يتلق فيه العاملون بالمجال الصحي رواتبهم منذ ما يقرب من عام”.

واستطرد في ذات السياق قائلاً: “ذلك فضلاً عن وجود 8.8 مليون شخص في مناطق لا تتوفر فيها مراكز صحية كافية”.

وأضاف أن “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(أوتشا) أبلغنا بوجود 480 ألف حالة إصابة بالكوليرا وأن الوباء امتد لجميع المحافظات بالبلاد البالغ عددها 22 محافظة باستثناء محافظة واحدة (لم يسمها) لم يصلها الوباء بعد”.

وأوضح أن “هناك 2000 حالة وفاة بسبب الكوليرا وغيرها من الأمراض المرتبطة بالإسهال”.

وذكر دوغريك أن “الأمم المتحدة وشركاؤها أنشأوا أكثر من 200 مركز لعلاج الكوليرا وأكثر من 900 نقطة لمعالجة الجفاف عن طريق الفم في عموم اليمن”.

ولفت أن “الرحلات النظامية بين جيبوتي وصنعاء، التي تشرف عليها الأمم المتحدة وتحمل إمدادات طبية لمعالجة الكوليرا بدأت الأسبوع الماضي.”

وتابع بالقول: “لقد تلقينا أقل من نصف 254 مليون دولار وهو المبلغ الذي نحتاجه للتعامل مع تفشي الكوليرا”.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي ومسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

الحرب خلّفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد .