 دراسة: كثرة الجلوس تضر بالمخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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دراسة: كثرة الجلوس تضر بالمخ

دراسة: كثرة الجلوس تضر بالمخ
المناطق - وكالات

الرياضة مما لاشك فيه لها فوائد عدة. دراسة أمريكية حديثة أكدت أن الرياضة تحمي من أمراض الشيخوخة وثبتت مؤخرا أن قلة الحركة تؤثر على مخ الإنسان خاصة خلال تقدمه في المخ.

علماء أمريكيون اثبتوا أن الجلوس لمدة طويلة يضر بخلايا المخ ويمحو أي فوائد إيجابية قد تعود على من يمارس الرياضة باستمرار في ذات الوقت، وفقا لما نشرته مجلة “Plos One”.

وقد قام الباحثون الأمريكيون في جامعة الينوي الأمريكية باختبار 88 شخصا، تترواح أعمارهم بين 60 و78 عاما، صنفوا على أنهم أصحاء بدنيا ولكنهم لا يمارسون الرياضة بشكل معتاد وقاموا بمراقبة واختبار المخ وتوزيع الماء فيه واختلفت النائج تبعا لطبيعة تحرك الأشخاص في اليوم الواحد.

وأثبتت نتائج مسح المخ أن الأشخاص الذين يقومون بنشاطات بدنية، من معتدلة إلى قوية، قلت نسبة إصابة المادة البيضاء في المخ لديهم. والمادة البيضاء في المخ هي جزء من الجهاز العصبي المركزي وتتأثر بمرور الزمن والتقدم في العمر.

الأشخاص الذين يجلسون لساعات طويلة كانوا أكثر من تضررت المادة البيضاء لديهم، بحسب الدراسة.

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