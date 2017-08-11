القاهرة: انفراج الأزمة مرهون بامتثال الدوحة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اجتماع مع مبعوث وزير الخارجية الأميركي لأزمة قطر، أن انفراج الأزمة مرهون بامتثال الدوحة لمطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن شكري ناقش خلال الاجتماع مع المبعوث الأميركي أنتوني زيني ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج تيموثي ليندركينغ، القلق “حيال الدور السلبي الذي تقوم به قطر”.

وذكر البيان إن الجانب الأميركي عبر عن تطلعه لحدوث انفراجة في الأزمة، وأكد استمرار دعم الولايات المتحدة لجهود الوساطة الكويتية.

وأضاف أن شكري أكد “على التضامن والتنسيق الوثيق بين الدول العربية الأربع والتوافق فيما بينها حيال ضرورة تنفيذ قطر لقائمة المطالب الثلاثة عشر التي قُدمت إليها والالتزام بالمبادئ الستة الحاكمة لها”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أعلن عن مهمة زيني وليندركينج الأسبوع الماضي.