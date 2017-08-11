 انطلاق الملتقى الدعوي الصيفي 1438 بقطاع بهر والمزرع اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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انطلاق الملتقى الدعوي الصيفي 1438 بقطاع بهر والمزرع اليوم

انطلاق الملتقى الدعوي الصيفي 1438 بقطاع بهر والمزرع اليوم
المناطق-الباحة

تنطلق اليوم الجمعه فعاليات الملتقى الدعوي الصيفي لعام 1438 والذي ينظمه المكتب التعاوني بقطاع بهر والمزرع.
واوضح مدير المكتب التعاوني والدعوة والإرشاد بقطاع بهر والمزرع علي بن سويد ان الملتقى يشتمل على العديد من الفعاليات من محاضرات دينيه ولقاءات وامسيات شبابيه واشار ان الملتقى يصاحبه دوري لكرة القدم بالاضافة الى ملتقى نسائي يشمل العديد من البرامج والفعاليات التي تخص جانب النساء مبينا بان الملتقى يستمر لمدة ثلاثة ايام
واهاب بن سويد بالحضور لمثل هذه الملتقيات التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع مبديا شكره لكل من ساهم ودعم على إقامة الملتقى.

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