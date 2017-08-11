جولة تفقدية على المنشآت الجديدة بقطاع دور الايواء السياحي بالباحة

نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة جولات تفتيشية على المنشآت السياحية وذلك في إطار الجولات الرقابية لهيئة السياحة على المنشآت السياحية في المنطقة، وتفقد مدير السياحة والتراث الوطني زاهر محمد الشهري عددا من دور الإيواء السياحي ضمن الجولات التفتيشية على المنشآت السياحية في إطار جهود فرع هيئة السياحة بالمنطقة الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، حيث تم التنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء وذلك للتأكد من نظامية الأنشطة السياحية، ومستوى النظافة في قطاع الإيواء, والتأكد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في أماكن واضحة، مع تتبع الشكاوي والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين ومعالجتها والتعامل معها وفقاً للإجراء النظامي ووفقاً لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى مراقبة تحقيقها لوسائل السلامة في التشغيل.

واوضح الشهري بان الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تكثف جهودها خلال الإجازة الصيفية بهدف خدمة السياحة المحلية ودعم الأنشطة السياحية بالمنطقة، من خلال حملات الرقابة والتفتيش على منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة والرحلات السياحية، للتأكد بشكل متواصل من جاهزية المنطقة سياحياً وجودة الخدمات المقدمة في الأنشطة السياحية.