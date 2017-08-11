 “حريق” يلتهم 6 مزارع في دومة الجندل .. والدفاع المدني يرجح “شبهة جنائية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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“حريق” يلتهم 6 مزارع في دومة الجندل .. والدفاع المدني يرجح “شبهة جنائية”

“حريق” يلتهم 6 مزارع في دومة الجندل .. والدفاع المدني يرجح “شبهة جنائية”
المناطق - الجوف

قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، إن حرائق متفرقة اندلعت في محافظة دومة الجندل ، مرجحًا وجود شبهة جنائية في ذلك.

وأضاف الرويلي، أن الدفاع المدني قد تبلغ في الساعة العاشرة وخمسين دقيقة من مساء الخميس الثامن عشر من شهر ذي القعدة لعام 1438هـ عن وجود حريق في عدد من المزارع بحي الكبرى بمحافظة دومة الجندل، وعلى الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع.

وعند الوصول، تبين أن الحريق في 6 مزارع متجاورة يوجد بها عدد من أشجار النخيل وبعض الأشجار الاخرى، وقد تمت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أية إصابات أو وفيات، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن أسباب الحادث شبه جنائية.

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