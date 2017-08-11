وصول 399176 حاجا إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام , 399176 حاجا وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأظهرت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا للمدينة المنورة أمس 26095 حاجا ، فيما غادرها لمكة المكرمة 27947 حاجا , في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 187871 مسافرا.

وأوضحت التقارير أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية الإندونيسية وعددهم 61637 حاجا, بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 211271 حاجا مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 200318 حاجا .