إمام وخطيب المسجد النبوي: خلق الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي

تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان في خطبته اليوم عن خلق الحياء وأكد أنه من أفضل الأخلاق على الإطلاق

‏وذكر أن الإسلام خلقه الحياء وأنه لا يأت إلا بخير وأنه خير كله مؤكدا أن المسلم إذا اتصف بصفة الحياء فإن ذلك يمنعه من ارتكاب المعاصي والآثام ويجعله في حالة مراقبة دائمة من الله فيستحي أن يعصيه.

‏وفي خطبته الثانية وجه فضيلته خطابه للنساء المسلمات مبينا أنه إذا كان الحياء في حق الرجال مطلوب وواجب فهو في حق النساء أوجب وأن المرأة المسلمة عزتها وكرامتها ‏بل و جمالها يكمن في الحياء مستشهدا بآيات القرآن وأحاديث سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام الدالة على ذلك

وفي ختام خطبته دعا الله ‏أن يرزق المسلمين الحياء الكامل ويمن عليهم بالاتصاف به وأن ييسر للحجيج حجهم ويردهم لديارهم سالمين غانمين كما سأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يوفق إمامنا وولي أمرنا لما يحبه ويرضاه.