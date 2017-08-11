 إمام وخطيب المسجد النبوي: خلق الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إمام وخطيب المسجد النبوي: خلق الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي وصول 399176 حاجا إلى المدينة المنورة الكشف عن أول هاتف محمول يعمل دون بطارية جولة تفقدية على المنشآت الجديدة بقطاع دور الايواء السياحي بالباحة مدير صحة الرياض يكرّم المشاركين في برنامج “أداء الصحة” انطلاق الملتقى الدعوي الصيفي 1438 بقطاع بهر والمزرع اليوم “حريق” يلتهم 6 مزارع في دومة الجندل .. والدفاع المدني يرجح “شبهة جنائية” القاهرة: انفراج الأزمة مرهون بامتثال الدوحة تحذير لكوريا الشمالية من أهم حلفائها إنذار باندلاع حريق يغلق محطة مترو في لندن وظائف شاغرة بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد دراسة: كثرة الجلوس تضر بالمخ

إمام وخطيب المسجد النبوي: خلق الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي

إمام وخطيب المسجد النبوي: خلق الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي
المناطق - المدينة المنورة - ‏عبدالغني القش

تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان في خطبته اليوم عن خلق الحياء وأكد أنه من أفضل الأخلاق على الإطلاق
‏وذكر أن الإسلام خلقه الحياء وأنه لا يأت إلا بخير وأنه خير كله مؤكدا أن المسلم إذا اتصف بصفة الحياء فإن ذلك يمنعه من ارتكاب المعاصي والآثام ويجعله في حالة مراقبة دائمة من الله فيستحي أن يعصيه.
‏وفي خطبته الثانية وجه فضيلته خطابه للنساء المسلمات مبينا أنه إذا كان الحياء في حق الرجال مطلوب وواجب فهو في حق النساء أوجب وأن المرأة المسلمة عزتها وكرامتها ‏بل و جمالها يكمن في الحياء مستشهدا بآيات القرآن  وأحاديث سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام الدالة على ذلك
وفي ختام خطبته دعا الله ‏أن يرزق المسلمين الحياء الكامل ويمن عليهم بالاتصاف به وأن ييسر للحجيج حجهم ويردهم لديارهم سالمين غانمين كما سأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يوفق إمامنا وولي أمرنا لما يحبه ويرضاه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>