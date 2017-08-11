“مواويل طلال” و”إحياء ماجد للأغنيات الخالدة” يشعلان تدشين جلسات طربيات أبها 

وسط حضور جماهيري غطى مقاعد مركز الأمير سلطان الحضاري التي تتسع ل٢٤٠٠ شخص، دشن الفنانين طلال سلامة وماجد مدني أولى جلسات طربيات أبها في نسختها الأولى، المقامة ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا، المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية.

وبدأ الجلسة الفنان الشاب ماجد مدني الذي أبدع بصوته وأدائه الجميل في العديد من أغنياته، أهمها “سيدي حضر”، إضافة إلى إحياء عدد من الأغاني الجماهيرية للفنانين الكبار، ك “ما عاد بدري” لفنان العرب محمد عبده، و”ما أقدر والنبي أودعك” للفنان الكبير عبدالرب إدريس، و”بتبع قلبي” لسفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد، فضلا عن غناء “تقول الله يطعني” بلحن الخطوة العسيرية.

تلاه، الفنان القدير طلال سلامة الذي أهدى أغنية لخادم الحرمين الشريفين وأخرى لولي عهده، كما شدا بالوطن وجنوده المرابطين في الحد الجنوبي، ممتعا جمهور أبها المعروف بذائقته الطربية العالية، بمواويله العذبة وحسه المرهف، وعدد من روائع أغنياته مثل “مجبور” و”عشقت الليل” وغيرها، متغنيا بأبها بمناسبة اختيارها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م ومعيدا ذكرياته مع أغنية “في سحابة” التي بلحنها المختلف.

وإلى جانب ذلك، أعاد الفنان طلال سلامة ذكريات الملحن الراحل صالح الشهري بغناء أحد الأغاني التي كانت من ألحانه، كما شهدت الجلسة دويتو ثلاثي لإداء رائعة “مجبور” جمعت طلال سلامة ونايف البدر وماجد مدني، بطلب من الأول.