الإلعاب النارية تنطلق مساء اليوم بغابة رغدان في الباحة

تشهد سماء غابة رغدان الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة عروض للألعاب النارية في اسبوعها ” السابع ” و من المتوقع أن يشهد منتزه رغدان مساء اليوم تواجد أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين وأهالي المنطقة لمشاهدة الألعاب النارية

ودأبت اللجنة المنظمة لمهرجان صيف منطقة الباحة منذ إطلاق برامج وفعاليات الصيف “باحة الكادي .. مصيف بلادي ٣٨” مساء كل يوم جمعة, إلى تنفيذ فعاليات الألعاب النارية التي تنطلق من أرض غابة رغدان لتغطي بذلك سماء الباحة بأحدث التشكيلات العصرية، وتستمر عروضها على مدار أيام الصيف .

وجرى تجهيز الموقع بكل التجهيزات اللازمة واتخاذ جميع احتياطات الأمن والسلامة بهدف توفير السلامة للجمهور، في حين يستمتع أهالي وزوار المنطقة بعروضٍ رائعة تضيء سماء المنطقة، ويحرص الكثيرون من المصطافين على التقاط صور للألعاب النارية التي تشكل ألوانا جمالية في سماء المنتزه،