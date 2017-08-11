 العفو الدولية تندد بإعدام إيران لشاب اعتقل وأدين وعمره 15 عاماً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بتوجية ومتابعة من سمو امير المنطقة بالنيابة .. عصابة حادثة السطو على صيدلية الحكمي في قبضة شرطة منطقة جازان ” آل هادي ” الى دولة كندا لدراسة درجة الدكتوراه في تخصص الهندسة الكهربائية جامعة نجران تعلن عن فتح القبول الإحتياطي غداً الحجري وقشاش في اليوم الرابع بملتقى الباحة الدعوي العاشر الدوريات البحرية والساحلية بحرس الحدود بمنطقة تبوك بقطاع (ضباء ) تنقذ شخصين من الغرق    الصين تحث واشنطن وبيونغ يانغ على «توخي الحذر» في الأقوال والأفعال العفو الدولية تندد بإعدام إيران لشاب اعتقل وأدين وعمره 15 عاماً خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي “أرامكو” ترفع طاقة شبكة الغاز الرئيسة إلى 9.6 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية 2017 الإلعاب النارية تنطلق مساء اليوم بغابة رغدان في الباحة الأهلي ضيفاً على الاتفاق.. الاتحاد يستقبل الباطن .. والقادسية يواجه الرائد نجاح أول زراعة لمفصل بتحكم خارجي للإطالة بتخصصي الدمام

العفو الدولية تندد بإعدام إيران لشاب اعتقل وأدين وعمره 15 عاماً

العفو الدولية تندد بإعدام إيران لشاب اعتقل وأدين وعمره 15 عاماً
واس - لندن

نددت منظمة العفو الدولية المعنية بشؤون حقوق الإنسان، ومقرها العاصمة البريطانية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، بإعدام السلطات الإيرانية للشاب علي رضا تاجيكي الذي كان يبلغ من العمر 15 عاماً عندما اعتقل وأدين وحكم عليه بعقوبة الإعدام.
وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، ماجدالينا مغربي، في هذا السياق، أن السلطات الإيرانية قد أظهرت، بإنفاذها حكم الإعدام في علي رضا تاجيكي ازدراءها الكامل لحقوق الطفل ومخالفتها الفاضحة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت عليها إيران منذ عقدين من الزمان، مؤكدة أن فعلتها المخزية تلك تكشف عن زيف ادعاءاتها بأن نظامها القضائي يراعي المعايير الدولية في التعامل مع الأحداث.
وجاء في البيان أن علي رضا تاجيكي كان رابع شخص يعدم في إيران خلال هذا العام من بعد اعتقاله وهو طفل إثر محاكمات جائرة في الغالب وإنه كان قد اعتقل في مايو من العام 2012م وأدين، بحسب ما صرح، من بعد انتزاع اعترافات منه تحت وطأة التعذيب الشديد والمعاملة الوحشية، وحكم عليه بعقوبة الإعدام في أبريل من العام 2013م.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيانها، إلى أن إيران تعد واحدة من دول قليلة في العالم ما تزال تنفذ أحكام إعدام في أحداث جانحين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>