الدوريات البحرية والساحلية بحرس الحدود بمنطقة تبوك بقطاع (ضباء ) تنقذ شخصين من الغرق   

تلقت غرفة العمليات بقطاع ضباء يوم الجمعة من الأسبوع الماضي الموافق 12/11/1438هـ عند سعت ( 2230 ) بلاغ من مواطن يفيد بأن أخيه ومرافقة يطلبان المساعدة إثناء ممارستهم السباحة في منطقة غير مخصصة للسباحة وعدم مقدرتهم على الرجوع بسبب المد البحري في المنطقة المسماة ( المرير ) شمال مركز المويلح وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية والساحلية للموقع وتم إنقاذ الشخصين وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

كما تؤكد قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك على المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بالسباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة و توخي الحذر عند ممارسة السباحة خلال الفترة المسائية ويفضل السباحة في النهار وعدم المخاطرة والابتعاد عن الشاطئ ولطلب المساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ (994(

أوضح ذلك

نائب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك

الرائد / مالك بن احمد مبارك