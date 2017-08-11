 الدوريات البحرية والساحلية بحرس الحدود بمنطقة تبوك بقطاع (ضباء ) تنقذ شخصين من الغرق    | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الدوريات البحرية والساحلية بحرس الحدود بمنطقة تبوك بقطاع (ضباء ) تنقذ شخصين من الغرق    الصين تحث واشنطن وبيونغ يانغ على «توخي الحذر» في الأقوال والأفعال العفو الدولية تندد بإعدام إيران لشاب اعتقل وأدين وعمره 15 عاماً خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي “أرامكو” ترفع طاقة شبكة الغاز الرئيسة إلى 9.6 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية 2017 الإلعاب النارية تنطلق مساء اليوم بغابة رغدان في الباحة الأهلي ضيفاً على الاتفاق.. الاتحاد يستقبل الباطن .. والقادسية يواجه الرائد نجاح أول زراعة لمفصل بتحكم خارجي للإطالة بتخصصي الدمام “مواويل طلال” و”إحياء ماجد للأغنيات الخالدة” يشعلان تدشين جلسات طربيات أبها  إمام وخطيب المسجد النبوي: خلق الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي وصول 399176 حاجا إلى المدينة المنورة الكشف عن أول هاتف محمول يعمل دون بطارية

الدوريات البحرية والساحلية بحرس الحدود بمنطقة تبوك بقطاع (ضباء ) تنقذ شخصين من الغرق   

المناطق - تبوك

تلقت غرفة العمليات بقطاع ضباء يوم الجمعة من الأسبوع الماضي الموافق 12/11/1438هـ  عند  سعت ( 2230 )  بلاغ من مواطن يفيد بأن أخيه ومرافقة يطلبان المساعدة إثناء ممارستهم السباحة في منطقة غير مخصصة للسباحة وعدم مقدرتهم على الرجوع بسبب المد البحري في المنطقة المسماة ( المرير ) شمال مركز المويلح وعلى الفور تم توجيه الدورية البحرية والساحلية للموقع وتم إنقاذ الشخصين وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

كما تؤكد  قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك على المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة   بالسباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة  و توخي الحذر عند ممارسة السباحة خلال الفترة المسائية ويفضل السباحة في النهار  وعدم المخاطرة والابتعاد عن الشاطئ ولطلب المساعدة الاتصال على هاتف الطوارئ (994(

أوضح ذلك
نائب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك
الرائد / مالك بن احمد مبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>