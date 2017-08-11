الحجري وقشاش في اليوم الرابع بملتقى الباحة الدعوي العاشر

يواصل ملتقى الباحة الدعوي العاشر بمنطقة الباحة فعالياته ففي اليوم الرابع قدمت دورة تدريبية للمدرب سلمان القحطاني حول محاور التغيير الإيجابي وأشار في الدورة أن التغيير سمة مميزة من سمات البشر و طالما أن التغيير عملية مستمرة، فعلى الجميع ان يجيرها لمصلحته بدل أن تكون عبئاً عليه وأن نقوم بتوجيهها بأنفسنا بدل أن نترك ذلك لشخص آخر وفِي نهاية الدورة سلمت الشهادات للحاضرين.

فيما ألقى مفتي منطقة عسير الشيخ سعد الحجري بعد صلاة العشاء محاضرة بعنوان توجيهات في العبادة والاخلاق مشيرا أن العبادات تنمي في النفس مكارم الأخلاق وأضاف أن استقراء أدلة الكتاب والسنة ليبرهن على أن العبادة الحقة لابد أن يكون لها أثر في نفس صاحبها وأخلاقه وسلوكه ، فالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد التوحيد والتي لها منزلتها الخاصة في الإسلام بيّن الله عز وجل شيئا من الحكم التي من أجلها شرعت فكان من هذه الحكم أنها تنهى أهلها عن الفحشاء والمنكر.

بعد ذلك ألقى المتخصص في آثار منطقة الباحة الدكتور أحمد قشاش محاضرة بعنوان نقوش الصحابة في منطقة الباحة والتي بين فيها أن المنطقة تزخر بالعديد من النقوش الأثرية و التي يعود تاريخها لزمن الصحابة الذين قدموا لهذه الأماكن منذ زمن قديم ؛ وقدم قشاش عرضا مرئيا من الصور للنقوش القديمة في منطقة الباحة و في محافظاتها و عدد من القرى التي يوجد بها نقوش أثرية فيها اسماء للصحابة بالإضافة إلى عرضه بعض الصور لآثار ومناجم تعود الى ما قبل الاسلام .

عقب ذلك أقيمت اُمسية شعرية للشاعر عقيلان القرني نالت استحسان الجمع وختم هذا اليوم بالبرنامج الشباب لنجوم المجد أضاف شيء من المرح والتسلية على الحضور.