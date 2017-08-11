 جامعة نجران تعلن عن فتح القبول الإحتياطي غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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جامعة نجران تعلن عن فتح القبول الإحتياطي غداً

جامعة نجران تعلن عن فتح القبول الإحتياطي غداً
المناطق - نجران

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن مواعيد قبول الطلاب والطالبات المستجدين من خلال المرحلة الثانية في القبول الإحتياطي للانتظام للعام الدراسي 1438/1439، إضافة إلى إعلان نتائج القبول المبدئي في الدبلومات التربوية.
وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور زهير العمري، أن القبول في المرحلة الثانية يبدأ غداً السبت لمدة عشرة أيام تنتهي بتاريخ 1/12/1438، وإعلان النتائج بتاريخ 4/12/1438، وإرفاق المستندات الكترونياً بعد القبول المبدئي لهذه المرحلة من تاريخ 4/12/1438 حتى تاريخ 14/12/1438
وأضاف العمري، أن العمادة حددت غداً السبت موعداً لإعلان نتائج القبول المبدئي في الدبلومات التربوية، وتاريخ 28/11/1438 موعداً للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، بينما يتم إعلان نتائج القبول النهائي بتاريخ 4/12/1438.

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