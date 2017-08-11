جامعة نجران تعلن عن فتح القبول الإحتياطي غداً

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن مواعيد قبول الطلاب والطالبات المستجدين من خلال المرحلة الثانية في القبول الإحتياطي للانتظام للعام الدراسي 1438/1439، إضافة إلى إعلان نتائج القبول المبدئي في الدبلومات التربوية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل، الدكتور زهير العمري، أن القبول في المرحلة الثانية يبدأ غداً السبت لمدة عشرة أيام تنتهي بتاريخ 1/12/1438، وإعلان النتائج بتاريخ 4/12/1438، وإرفاق المستندات الكترونياً بعد القبول المبدئي لهذه المرحلة من تاريخ 4/12/1438 حتى تاريخ 14/12/1438

وأضاف العمري، أن العمادة حددت غداً السبت موعداً لإعلان نتائج القبول المبدئي في الدبلومات التربوية، وتاريخ 28/11/1438 موعداً للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، بينما يتم إعلان نتائج القبول النهائي بتاريخ 4/12/1438.