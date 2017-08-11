 ” آل هادي ” الى دولة كندا لدراسة درجة الدكتوراه في تخصص الهندسة الكهربائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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” آل هادي ” الى دولة كندا لدراسة درجة الدكتوراه في تخصص الهندسة الكهربائية

” آل هادي ” الى دولة كندا لدراسة درجة الدكتوراه في تخصص الهندسة الكهربائية
المناطق - نجران

صدر قرار ابتعاث عضو هيئة التدريب بالكلية التقنية بنجران فواز بن مسعود بجاش آل هادي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدراسة درجة الدكتوراه في تخصص الهندسة الكهربائية بجامعة دالهاوسي في كندا .
وتلقى ” آل هادي ” بهذه المناسبة ، التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء، سائلين الله له التوفيق في حياته العلمية والعملية، وأن يخدم به هذا الوطن المبارك .
يشار إلى أن ” آل هادي ” عمل في عدة مناصب بالكلية التقنية بنجران من ضمنها مديراً للشؤون الفنية ورئيساً لقسم التقنية الكهربائية .
وعبر ” آل هادي “عن شكره وتقديره لمعالي المحافظ والنواب ولمدير عام التدريب التقني بنجران ولعميد الكلية التقنية بنجران ومنسوبو الكلية، سائلاً الله أن يعينه ويوفقه ويعود لأرض الوطن لإكمال واجبه الوطني اتجاهه.
صرح بذلك المتحدث الرسمي بالكلية التقنية بنجران علي بن عبدالله آل عتيق .​

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