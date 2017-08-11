بتوجية ومتابعة من سمو امير المنطقة بالنيابة .. عصابة حادثة السطو على صيدلية الحكمي في قبضة شرطة منطقة جازان

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه في تمام الساعة 10.20 من صباح الاحد الموافق 1438/11/14 تبلغ مدير شرطة محافظة احد المسارحة من الصيدلي الموظف بصيدلية الحكمي بالمحافظة عن قيام ثلاثة اشخاص بالدخول عليه بالصيدلية وهم مقنعين ويرتدون ملابس سوداء وقفازات ويحمل احدهم ساطور والاخر سكين وهددوه وسلبوا مبلغ 3000 الاف ريال تحت تهديد السلاح وفروا هاربين على اقدامهم

وفور تلقي البلاغ، وجه مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بتشكيل فريق بحث وتحري متخصص برئاسة مدير ادارة التحريات والبحث الجنائي ومساعدة مدير شرطة المحافظة ورغم ماتم تداوله من خلال مقطع التصوير لكمرات المراقبة بالصيدلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الا ان المقطع لم يتم الاستفادة منه لعدم ظهور ملامح افراد العصابة وللتخطيط المحكم من قبلهم لارتكاب جريمتهم، الا ان الجهود المميزة والسريعة من فريق العمل وبتوجية ومتابعة من سمو سيدي نائب امير المنطقة الذي كان يتابع الحادثة منذ لحظة البلاغ بكل التفاصيل وبتوفيق الله فقد تم التوصل الى معلومات كشفت هوية الجناة وفضحت مخططهم وهم ثلاثة شبان سعوديين في العقد الثاني من العمر وقد تم اغلاق كل السبل والمنافذ لعدم ترك اي فرصة لهروبهم حيث تم رصد مواقهم مما اضطر اثنين منهم لتسليم نفسيهما وتم القبض على الثالث في وقت قياسي وسريع

وقد اعترفوا بالتخطيط لجريمتهم وارتكابها وتقاسم المبلغ واحضروا الاسلحة التي كانت معهم والدراجة التي كانوا يستقلونها وقت الحادث وقاموا باخفائها خلف احد المباني المجاورة للموقع وقت الحادث وتمكنوا من حرق الملابس في احد المواقع التي قاموا بالدلالة عليها وقد اوقفوا رهن التحقيق واستكمال الاجراءات واشعرت النيابة العامة عن القبض على الجناة.

ووجه مدير شرطة المنطقة شكرة وتقديرة لفريق العمل وكل من ساهم في كشف غموض الجريمة واضاف ان اعين رجال الامن بالمنطقة لن تغفل عن كل من يحاول الاخلال بامن المواطن والمقيم وان الجزاء الشرعي سيكون رادعا له ،وبالله التوفيق