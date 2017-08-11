سياحة حائل : الترخيص لـ 7 متاحف خاصة جديدة

بحث فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل احتياجات المتاحف في المنطقة اثناء زيارة المهندس زياد المصيول مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل بالإنابة لبعض المتاحف خلال زيارته الدورية لمتابعة جاهزية المواقع والمنشآت السياحية.وأشاد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل بجهود مالك متحف “لقيت للماضي اثر ” لخالد المطرود في ابراز الموروث الشعبي للمنطقة .

و اوضح المهندس المصيول الى ان تميز المتاحف الخاصة في المنطقة اسهم بشكل مباشر في تشجيع المحافظة على تراث المنطقة واضاف” ان تميز المتاحف الخاصة بمنطقة حائل من خلال تكريمهم في ملتقى المتاحف الخاصة المتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف والذي تم تنظيمه من قبل الهيئة بمنطقة القصيم بشعبان الماضي حيث تم تكريم عدد 4 متاحف خاصة بمنطقة حائل لقاء تميزهم وما يقدمونه من تراث المنطقة”.

لافتا الى انه أنه تم تجديد ترخيص عدد 7 متاحف خاصة بالمنطقة لمدة 3 سنوات.