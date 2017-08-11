المغرب يترشح رسمياً لاستضافة مونديال 2026

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الجمعة أنه تقدم رسمياً إلى الاتحاد الدولي للعبة بطلب استضافة نهائيات كأس العالم 2026.

وهي المرة الخامسة التي يتقدم فيها المغرب بطلب استضافة العرس العالمي بعد 1994 و1998 و2006 و2010، وبات المغرب ثاني مرشح لمونديال 2026 بعد الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي أعلنت تقدمها بترشيح مشترك.