لافروف يؤكد رفض روسيا امتلاك كوريا الشمالية سلاحًا نوويًا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، الجمعة، أن موسكو لن تقبل بامتلاك كوريا الشمالية السلاح النووي.

وقال الوزير الروسي -خلال منتدى (منبر المفاهيم) إن روسيا قلقة إزاء “تصريحات أمريكا العدائية المتعلقة بالوضع حول كوريا الشمالية”.

وحول العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قال لافروف: “عندما يصل الأمر تقريبا لمعركة، فإن الخطوة الأولى يجب أن يقوم بها الأذكى والأقوى”.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر” قال فيها “الخيارات العسكرية جاهزة تمامًا للاستخدام إذا لم تتصرف كوريا الشمالية بحكمة”.

كان ترامب قد هدد الثلاثاء الماضي بالرد على استفزازات محتملة لكوريا الشمالية بـ”النار والغضب”، فيما هددت بيونج يانج بضرب جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادئ بالصواريخ.

وفي سياق متصل، صرح لافروف بأن موسكو تأسف لتشكيك واشنطن في الاتفاقيات حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال “يبدو أنه من بين المفاوضات المثمرة، ما قمنا به على صعيد البرنامج النووي الإيراني، وقيام شركائنا الأمريكيين في الوقت الحالي بالتشكيك به للأسف”.

وأضاف “شركاؤنا الأمريكيون يشككون، على الرغم من أن إدارة ترامب أكدت أنه فيما يخص توقيع الاتفاقية، فإن إيران تنفذ كافة الالتزامات المنصوص عليها، ومع ذلك تصف إدارة ترامب هذه الاتفاقيات بأنها غير صائبة، ولذلك فإنه من المؤسف التشكيك في مثل هذه الاتفاقية الناجحة”.