 قرقاش : أزمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ بعد غدٍ خطتها لموسم الحج ترامب : الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية جاهز للتنفيذ تهديدات كوريا الشمالية ترفع الذهب لأعلى مستوى في شهرين قرقاش : أزمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة لافروف يؤكد رفض روسيا امتلاك كوريا الشمالية سلاحًا نوويًا التعليم : مطالبة طلاب الامتياز بالجامعات والكليات الأهلية بصرف مكافأة لهم “ليست صحيحة” المغرب يترشح رسمياً لاستضافة مونديال 2026 سياحة حائل : الترخيص لـ 7 متاحف خاصة جديدة بتوجية ومتابعة من سمو امير المنطقة بالنيابة .. عصابة حادثة السطو على صيدلية الحكمي في قبضة شرطة منطقة جازان ” آل هادي ” الى دولة كندا لدراسة درجة الدكتوراه في تخصص الهندسة الكهربائية جامعة نجران تعلن عن فتح القبول الإحتياطي غداً الحجري وقشاش في اليوم الرابع بملتقى الباحة الدعوي العاشر

قرقاش : أزمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة

المناطق - متابعات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن “أزمة قطر” ناجمة عن “سياسات حكومة” الدوحة الداعمة للإرهاب والمزعزعة لاستقرار المنطقة.
وفي تغريدة على حسابه في تويتر، قال قرقاش “أزمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة، المشكلة ليست في الشعوب، فالنسيج واحد، الأزمة نتاج سياسات حكومة قطر في حق الجار والمحيط”.
وأردف وزير الدولة للشئون الخارجية، في تغريدة ثانية، قائلا “إن يتمحور كل منا في خندق بلده متوقع في ظل تركيباتنا الاجتماعية، ولعل ولاء الإخوان لحزبيتهم استثناء، وتبقى أزمة قطر سياسية بامتياز وحلها سياسي”.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر مطلع يونيو الماضي، وذلك ردا على استمرار قطر في سياسة دعم الإرهاب ومساندة مخططات إيران التوسعية في الإقليم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>