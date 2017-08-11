أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن “أزمة قطر” ناجمة عن “سياسات حكومة” الدوحة الداعمة للإرهاب والمزعزعة لاستقرار المنطقة.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، قال قرقاش “أزمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة، المشكلة ليست في الشعوب، فالنسيج واحد، الأزمة نتاج سياسات حكومة قطر في حق الجار والمحيط”.

وأردف وزير الدولة للشئون الخارجية، في تغريدة ثانية، قائلا “إن يتمحور كل منا في خندق بلده متوقع في ظل تركيباتنا الاجتماعية، ولعل ولاء الإخوان لحزبيتهم استثناء، وتبقى أزمة قطر سياسية بامتياز وحلها سياسي”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر مطلع يونيو الماضي، وذلك ردا على استمرار قطر في سياسة دعم الإرهاب ومساندة مخططات إيران التوسعية في الإقليم.