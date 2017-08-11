 تهديدات كوريا الشمالية ترفع الذهب لأعلى مستوى في شهرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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تهديدات كوريا الشمالية ترفع الذهب لأعلى مستوى في شهرين

تهديدات كوريا الشمالية ترفع الذهب لأعلى مستوى في شهرين
المناطق - وكالات

استقرت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، اليوم الجمعة، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ما دفع المستثمرين للإقبال على شراء المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا.
وقال بارناباس جان، المحلل لدى بنك أو.سي.بي.سي “معظم المكاسب (التي حققها الذهب) ترجع إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة”.
وقد تعزز المخاطر الجيوسياسية الطلب على الأصول التي تعتبر من الاستثمارات الآمنة مثل الذهب.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1284.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 0616 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 2%.
وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ الثامن من يونيو عند 1288.92 دولار للأونصة.
ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر ليستقر عند 1290.50 دولار للأونصة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.3% إلى 17.04 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها منذ 14 يونيو عند 17.24 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.

ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية تربو على 5% وهي الأكبر من نوعها منذ يوليو 2016.
وزاد البلاتين 0.4% إلى 980.10 دولار للأونصة بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 18 أبريل عند 984.60 دولار للأونصة خلال الجلسة، حيث صعد المعدن نحو 2% منذ بداية الأسبوع.
وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 898.80 دولار للأونصة، ويتجه لإنهاء الأسبوع على صعود نسبته 2.3%.

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