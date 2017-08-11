 ترامب : الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية جاهز للتنفيذ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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ترامب : الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية جاهز للتنفيذ

ترامب : الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية جاهز للتنفيذ
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية “جاهز للتنفيذ”، في آخر تصريح له وسط تصاعد الحرب الكلامية المشتعلة بين واشنطن ونظام بيونغ يانغ.
وكتب ترامب على موقع “تويتر” أن “الحلول العسكرية موضوعة بالكامل حاليا وهي جاهزة للتنفيذ في حال تصرفت كوريا الشمالية بدون حكمة. نأمل أن يجد (الزعيم الكوري الشمالي) كيم يونغ أون مسارا آخر!”.
وزادت تصريحات ترامب الأخيرة من حدة الخطاب العدائي المتبادل بين واشنطن وبيونغ يانغ على خلفية برنامج كوريا الشمالية النووي والبالستي، في وقت دعت بكين الزعيمين إلى التهدئة.
وكان ترامب صعد من حدة تهديداته لبيونغ يانغ فحذر بأنها قد تواجه “الغضب والنار” في حال استمرت بتهديد الولايات المتحدة، معتبرا أن الاكتفاء بتصعيد اللهجة حيال الدولة المعزولة ربما “لم يكن قاسيا بما فيه الكفاية”.
وحذر ترامب كوريا الشمالية بأن عليها “أن تقلق جدا جدا” من عواقب مجرد التفكير في ضرب الأراضي الأميركية، بعدما أعلنت بيونغ يانغ أنها تعد خططا لإطلاق صواريخ تجاه جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ.
وأشارت كوريا الشمالية إلى أن خطتها لاستهداف محيط الجزيرة التي تعد موقعا رئيسيا للجيش الأميركي في غرب المحيط الهادئ، تشكل “تحذيرا أساسيا للولايات المتحدة” معتبرة أنّ “القوة المطلقة وحدها” يمكن أن تؤثر على الرئيس الأميركي “الفاقد للإدراك”.

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