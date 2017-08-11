ارتفاع عدد ضحايا قطاري الإسكندرية إلى 29 قتيلاً و 88 مصاباً

أكدت مصادر بالصحة المصرية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية إلى 29 قتيلاً و88 مصاباً.

وأفادت المصادر وفقا لـ 24، أن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية دفعت بعدد 30 سيارة إسعاف.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية الدكتور مجدي حجازي، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات لاستقبال المصابين وتوفير كميات الدم اللازمة واستعداد غرف العمليات وإلغاء إجازات جميع الأطباء.

وأعلنت مصادر بهيئة سكك حديد مصر اصطدام قطار “رقم ١٣” إكسبريس القاهرة الإسكندرية بمؤخرة قطار “رقم ٥٧١” بورسعيد الإسكندريه بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.