 ارتفاع عدد ضحايا قطاري الإسكندرية إلى 29 قتيلاً و 88 مصاباً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ارتفاع عدد ضحايا قطاري الإسكندرية إلى 29 قتيلاً و 88 مصاباً أمانة العاصمة المقدسة تنفذ بعد غدٍ خطتها لموسم الحج ترامب : الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية جاهز للتنفيذ تهديدات كوريا الشمالية ترفع الذهب لأعلى مستوى في شهرين قرقاش : أزمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة لافروف يؤكد رفض روسيا امتلاك كوريا الشمالية سلاحًا نوويًا التعليم : مطالبة طلاب الامتياز بالجامعات والكليات الأهلية بصرف مكافأة لهم “ليست صحيحة” المغرب يترشح رسمياً لاستضافة مونديال 2026 سياحة حائل : الترخيص لـ 7 متاحف خاصة جديدة بتوجية ومتابعة من سمو امير المنطقة بالنيابة .. عصابة حادثة السطو على صيدلية الحكمي في قبضة شرطة منطقة جازان ” آل هادي ” الى دولة كندا لدراسة درجة الدكتوراه في تخصص الهندسة الكهربائية جامعة نجران تعلن عن فتح القبول الإحتياطي غداً

ارتفاع عدد ضحايا قطاري الإسكندرية إلى 29 قتيلاً و 88 مصاباً

ارتفاع عدد ضحايا قطاري الإسكندرية إلى 29 قتيلاً و 88 مصاباً
المناطق - وكالات

أكدت مصادر بالصحة المصرية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطاري الإسكندرية إلى 29 قتيلاً و88 مصاباً.

وأفادت المصادر وفقا لـ 24، أن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية دفعت بعدد 30 سيارة إسعاف.

وأعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية الدكتور مجدي حجازي، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات لاستقبال المصابين وتوفير كميات الدم اللازمة واستعداد غرف العمليات وإلغاء إجازات جميع الأطباء.

وأعلنت مصادر بهيئة سكك حديد مصر اصطدام قطار “رقم ١٣” إكسبريس القاهرة الإسكندرية بمؤخرة قطار “رقم ٥٧١” بورسعيد الإسكندريه بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة الإسكندرية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>