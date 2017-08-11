 الخارجية الألمانية تعرب عن قلقها إزاء إعدام إيران لقاصر لم يتجاوز الـ 15 سنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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الخارجية الألمانية تعرب عن قلقها إزاء إعدام إيران لقاصر لم يتجاوز الـ 15 سنة

الخارجية الألمانية تعرب عن قلقها إزاء إعدام إيران لقاصر لم يتجاوز الـ 15 سنة
واس - ألمانيا

أعربت ألمانيا عن صدمتها لإعدام المواطن الإيراني علي رضا تاجيكي اليوم، خاصة وأنه جاء رغم الاعتراض الدولي على هذا القرار.
وقالت المكلفة بملف حقوق الإنسان في الخارجية الألمانية، بيربل كوفلر إن تاجيكي لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره عندما تم تثبيت التهم الموجهة إليه، وإن إعدامه مرفوض جملة وتفصيلا، حسبما جاء في بيان الخارجية الألمانية.
كما أعربت برلين عن رفضها التام لعقوبة الإعدام في إيران لأنها منافية لحقوق الإنسان.

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