 مقتل 11 انقلابيا في معارك مع الجيش الوطني بالجوف اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 19 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 11 أغسطس 2017 ميلاديا

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مقتل 11 انقلابيا في معارك مع الجيش الوطني بالجوف اليمنية

مقتل 11 انقلابيا في معارك مع الجيش الوطني بالجوف اليمنية
المناطق - واس

لقي ما لا يقل عن 11 من ميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم بينهم قائدين ميدانيين واصيب آخرون، اثر معارك مع الجيش الوطني اليوم في محافظة الجوف شمال اليمن.
وأفاد الموقع الإلكتروني للجيش اليمني “سبتمبر نت” بأن الجيش الوطني تصدى فجرا لهجوم عنيف شنته المليشيا الانقلابية من ثلاثة محاور على مواقعه في جبهة العقبة شمالي المحافظة، اعقبته معارك ضارية استمرت لساعات بين قوات الجيش والمليشيا استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة.
وأوضح أن المعارك أسفرت عن مقتل ثلاثة من الجيش الوطني بينهم القيادي محسن مرعي.
مما يذكر ان جبهة العقبة إحدى أهم الجبهات المشتعلة التي ترابط فيها وحدات من المنطقة العسكرية السادسة ويقع في اطارها الخط الدولي الوحيد الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية عبر منفذ البقع الاستراتيجي.

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